Жителей Краснодара порадует рождественская ярмарка

В Краснодаре откроется рождественская ярмарка. На ней можно будет купить продукцию местного производства и елки. Она продлится до 12 января.

Рождественская ярмарка начнет свою работу на Пушкинской площади в Краснодаре 20 декабря, пишет пресс-служба городской администрации.

В эти выходные жителей и гостей столицы ожидает развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также музыкальных ансамблей.

Отмечается, что, помимо продукции от местных производителей, можно будет приобрести елку, украшения, игрушки, сувениры и изделия ручной работы.

Стоит добавить, что ярмарка продлится до 12 января. Она будет функционировать с 10:00 до 23:00.

Кроме того, 21 декабря состоится церемония открытия новогодних елок в парках города.