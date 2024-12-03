Вестник Кавказа

Новогодние блюда представят на ярмарке в Ереване

Новогодние блюда представят на ярмарке в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване пройдет ярмарка новогодних блюд. Организаторами выступят Минобрнауки страны совместно с мэрией столицы Армении.

Жители и гости Еревана смогут с 20 по 30 декабря посетить ярмарку новогодних блюд "Тареац", пишет пресс-служба Минобрнауки, культуры и спорта Армении.

Мероприятие будет проходит в сквере хачкаров возле станции метро "Площадь Республики". Цель ярмарки – популяризация армянской кухни.

В ведомстве отметили, что мероприятие поспособствует распространению традиционных блюд, а также информированию общественности.

Стоит добавить, что организаторами выступят министерство вместе с ереванской администрацией, музеи и Фонд развития культуры.

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