Новогодние блюда представят на ярмарке в Ереване

В Ереване пройдет ярмарка новогодних блюд. Организаторами выступят Минобрнауки страны совместно с мэрией столицы Армении.
Жители и гости Еревана смогут с 20 по 30 декабря посетить ярмарку новогодних блюд "Тареац", пишет пресс-служба Минобрнауки, культуры и спорта Армении.
Мероприятие будет проходит в сквере хачкаров возле станции метро "Площадь Республики". Цель ярмарки – популяризация армянской кухни.
В ведомстве отметили, что мероприятие поспособствует распространению традиционных блюд, а также информированию общественности.
Стоит добавить, что организаторами выступят министерство вместе с ереванской администрацией, музеи и Фонд развития культуры.