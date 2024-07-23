Вестник Кавказа

Единый часовой пояс в Казахстане позитивно влияет на здоровье – премьер

Единый часовой пояс в Казахстане позитивно влияет на здоровье – премьер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переход Казахстана весной на единый часовой пояс вместо двух существовавших ранее, заявил премьер Олжас Бектенов, положительно отразится на здоровье жителей страны.

Отказ от двух часовых поясов и переход всего Казахстана на единый пояс базировались на изучении солидных научных исследований, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов.

По его словам, таким образом Казахстан вернулся к своему естественному часовому поясу – а это, как доказали ученые, положительно влияет на здоровье, повышает благополучие людей.

"Для Казахстана естественный часовой пояс – это тот, в котором мы сейчас живем, UTC+5. Ранее был UTC+6. Сейчас мы привели время в соответствие с солнечными циклами"

– Бектенов

Премьер уточнил, что, принимая решение о переходе, власти ориентировались в том числе на опыт, накопленный "прогрессивными странами".

Смена часового пояса в Казахстане

Напомним, до марта уходящего года в Казахстане существовали два часовых пояса. Западная часть страны жила по времени UTC+5, остальная территория, на которой находится в том числе Астана, относилась к поясу со временем UTC +6. Весной система была унифицировано, и во всем Казахстане ввели единое время – UTC+5.

Не все оказались довольны нововведением: вскоре те, кто был против изменений, запустили петицию о возвращении к двум часовым поясам. Она набрала необходимые 50 тыс голосов, но Минторговли решило, что доводы ее авторов лишены оснований.

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