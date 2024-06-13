Смену часового пояса не отменят в Казахстане

Петиция об отмене постановления о введении в Казахстане единого часового пояса, по всей видимости, будет отвергнута правительством, рассказали в Минторговли.

Собравшая более 50 тыс подписей петиция о возвращении Казахстана к двум часовым поясам вместо одного не возымеет действия – таково предварительное решение по ней Минторговли Казахстана, рассказал замглавы ведомства Кайрат Балыкбаев.

"Я сейчас озвучиваю предварительное решение Министерства торговли и интеграции, оно звучит как отказать в удовлетворении петиции"

– замминистра

По его словам, рабочая группа, созданная для рассмотрения петиции, проверила представленные авторами петиции доводы о негативном влиянии нового времени на здоровье людей, а также о росте потребления электроэнергии. Балыкбаев уточнил, что ни один из них не нашел подтверждения.

Смена часового пояса в Казахстане

Напомним, с марта в Казахстане вместо двух действует один, единый часовой пояс – UTC+5. Большая часть страны, в том числе столица Асатана, перевели времени на час назад. Прежним часовой пояс остался только для западной части Казахстана.

Вскоре после перевода стрелок в стране была запущена петиция о возвращении к прежнему состоянию. Она набрала 50 тыс подписей, после чего ее направили в Минторговли.