Новый часовой пояс могут отменить в Казахстане через 40 дней

Власти Казахстана готовы рассмотреть петицию о возвращении в Казахстана прежнего часового пояса: авторы обращение смогли собрать необходимое количество подписей – более 50 тыс.

Петиция об отмене нового и введении старого часового пояса будет в ближайшее время рассмотрена властями Казахстана, рассказал вице-премьер Серик Жумангарин.

Он уточнил, что под обращением с говорящим названием "Вернуть время обратно" поставили подписи более 50 тыс подписей. Это означает, что власти обязаны обсудить инициативу.

По словам политика, будет создана рабочая группа. В обсуждении петиции примут участие ее автор, эксперты, представители научного сообщества и властей.

"У нас есть 40 дней. В ближайшее время вы результат получите"

– Жумангарин

Переход на новый часовой пояс в Казахстане

Страна начала жить по новому времени с 1 марта. Ранее в Казахстане было два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. С весны остался только один – UTC+5. Таким образом, большая часть Казахстана приблизилась на час по времени к Москве и отдалилась от Китая.

Унификация часовых поясов вызвала негативную реакцию некоторых жителей страны, прежде всего ее северной части. Они недовольны ранними, по сравнению с прежним часовым поясом, рассветами, и тем, что теперь стало рано темнеть.