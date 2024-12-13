Вестник Кавказа

Москвичи встретят Новый год с "мягкой" погодой

Москвичи встретят Новый год с "мягкой" погодой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптик сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь погода будет мягкой. При этом он подчеркнул, что прогнозы будут уточняться.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

Синоптик отметил, что погода в столичном регионе будет "мягкой", ожидается небольшой "минус".

Тишковец заявил, что столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. По его словам, снежный покров уменьшится в два раза.

При этом специалист подчеркнул, что прогнозы будут уточняться, но вероятность теплового сценария высока.

В то же время, метеоролог добавил, что январь удивит жителей и гостей Москвы обильными снегопадами и морозами.

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