Турецкие войска не останутся в Сирии – МИД Турции

Турция не намерена держать свои войска в Сирии, если новые власти страны устранят все угрозы, исходящие от терроризма и незаконной миграции, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Турция не намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии, если исчезнут угрозы, исходящие от терроризма и миграции, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Турецкие военные преследуют две ключевые цели: первая – предотвращение новой волны массовой миграции в Турцию, так как на подконтрольных оппозиции территориях проживало около 5 млн человек. Вторая – борьба с терроризмом. Сейчас, когда эти проблемы начинают решаться, у нас нет причин оставаться в Сирии"

- Хакан Фидан

Что касается турецкого влияния в Сирии, то его цель – привлечение дополнительной помощи сирийскому народу, добавил министр, передает Trend.