Вестник Кавказа

Турецкие войска не останутся в Сирии – МИД Турции

Турецкие войска не останутся в Сирии – МИД Турции
© Фото: сайт МИД Турции
Турция не намерена держать свои войска в Сирии, если новые власти страны устранят все угрозы, исходящие от терроризма и незаконной миграции, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Турция не намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии, если исчезнут угрозы, исходящие от терроризма и миграции, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Турецкие военные преследуют две ключевые цели: первая – предотвращение новой волны массовой миграции в Турцию, так как на подконтрольных оппозиции территориях проживало около 5 млн человек. Вторая – борьба с терроризмом. Сейчас, когда эти проблемы начинают решаться, у нас нет причин оставаться в Сирии"

- Хакан Фидан

Что касается турецкого влияния в Сирии, то его цель – привлечение дополнительной помощи сирийскому народу, добавил министр, передает Trend.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
830 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва и Тегеран поговорили о Сирии

Москва и Тегеран поговорили о Сирии

ЕС налаживает контакты с новым сирийским руководством

ЕС налаживает контакты с новым сирийским руководством

Россия остается в Сирии

Россия остается в Сирии

Турция подстраивается под новую реальность

Турция подстраивается под новую реальность

Могилу отца Башара Асада сожгли в Сирии

Могилу отца Башара Асада сожгли в Сирии

Катар откроет дипмиссию в Сирии

Катар откроет дипмиссию в Сирии

Город Дейр-эз-Зор перешел под контроль оппозиции в Сирии

Город Дейр-эз-Зор перешел под контроль оппозиции в Сирии

Нефть, газ и Сирия: как меняется энергетический рынок

Нефть, газ и Сирия: как меняется энергетический рынок

Турция открывает дипмиссию в Сирии

Турция открывает дипмиссию в Сирии

Посольство Сирии в Иране приостановило работу

Посольство Сирии в Иране приостановило работу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы