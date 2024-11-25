Вестник Кавказа

Крупный пожар пылает в Ростове-на-Дону

Крупный пожар пылает в Ростове-на-Дону
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Серьезное возгорание началось сегодня ночью в столице Дона. К счастью, пожар произошел не в жилом доме – пламя охватило склад, на котором хранилось электрооборудование.

Огненное происшествие случилось в ночь на пятницу в Ростове-на-Дону, рассказали в МЧС России.

Пожар начался в здании, где расположен склад. В трехэтажном помещении хранилось электрооборудование.

Огонь успел распространиться на 800 кв м. На этой площади открытое пламя удалось потушить.

Пожарные продолжают бороться с огнем. На складе действуют более пяти десятков огнеборцев.

Напомним, накануне в Ростове-на-Дону произошел еще один пожар. Загорелся частный жилой дом, принадлежащий многодетной семье. Отец семейства вовремя заметил неладное и успел вывести жену и трех детей на улицу, никто не пострадал, но пламя уничтожило дом. Причиной возгорания стало замыкание проводки.

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