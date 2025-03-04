Вестник Кавказа

Пожар в ростовском ТЦ уничтожен

Пожар в ростовском ТЦ уничтожен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростове-на-Дону уничтожили пожар в ТЦ. На месте работают дознаватели МЧС. Ранее на кровле здания вспыхнуло возгорание.

Пресс-служба МЧС России сообщила о полной ликвидации возгорания в торговом центре в Ростове-на-Дону. Там же отметили, что огонь на кровле пятиэтажки локализован.

"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле дома. Пожар на кровле торгового центра полностью ликвидирован"

- МЧС России

Отмечается, что на месте происшествия находятся дознаватели. По предварительным данным, пожар могло случиться в связи с коротким замыкания в вывеске на фасаде здания.

Напомним, огонь вспыхнул на кровле ростовского ТЦ сегодня утром. Площадь возгорания составляла 300 кв м. Пожар затем перекинулся на находившуюся рядом пятиэтажку. Там началась эвакуация.

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