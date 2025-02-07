Возгорание вспыхнуло в ростовском торговом центре

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Огонь перекинулся на стоящую рядом пятиэтажку. Идет эвакуация местных жителей.

В одном из торговых центров Ростова-на-Дону вспыхнул пожар, который позже распространился на жилую пятиэтажку, сообщает пресс-служба российского МЧС.

Изначально площадь возгорания составила 300 кв м, однако спустя время огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего пятиэтажного дома. Всех жителей данного здания эвакуируют.

Отмечается, что к месту происшествия направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

После появления огня туда также отправились пожарно-спасательные подразделения. В тушении возгорания участвуют около 70 огнеборцев и 19 единиц техники ведомства.