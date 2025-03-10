Вестник Кавказа

Водолазы подняли 140 тонн грунта с нефтепродуктами из Черного моря

водолаз
© Фото: Telegram-канал МЧС России
Сотрудники МЧС РФ совершили примерно 1,7 тыс погружений в Черном море. За это время они собрали несколько тысяч мешков с отходами.

В Краснодарском крае во время погружений в Черное море собрано по меньшей мере 140 тонн грунта с нефтепродуктами. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 марта в Telegram-канале МЧС РФ.

"На пляжах Анапы и Темрюкского района водолазами МЧС России совершено 1,7 тыс. спусков, обследовано почти 3 тыс. квадратных метров дна. В результате собрано более 2,8 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами (140 тонн)"

– пресс-служба ведомства

Там подчеркнули, что для того, чтобы отмыть мазут, компрессорные станции. Кроме того, к работам подключили самоходную баржу. С ее помощью осуществляется подъем и погрузка мешков с отходами.

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