Грузинский вольник признан лучшим борцом в мире

Гено Петриашвили признан лучшим борцом в мире в этом году. Грузинский борец в этом году сменил трико на деловой костюм, став депутатом партии "Грузинская мечта".

Грузинский вольник Гено Петриашвили признан лучшим борцом в мире в этом году. Такой титул ему присвоили эксперты Международной федерации борьбы (UWW).

Отметим, что самым значительным успехом грузинского спортсмена стала победа на Олимпийских играх в Париже. В главном поединке он одолел сильного иранского борца Амира Хоссейна Заре.

Также Петриашвили в 2024 году успешно выступил на чемпионате Европы, завоевав серебро турнира.

Успех в этом году ждал Петриашвили не только на борцовском ковре. Спортсмен решил уйти в политику, присоединившись к партии "Грузинская мечта". По итогам выборов борец стал депутатом парламента страны.