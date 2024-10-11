Астрахань и Казахстан обсудили создание центра приграничной торговли

Астраханская область планирует развивать торговлю с Казахстаном. Стороны обсудили создание центра хранения и переработки товаров на границе.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкины встретился с генконсулом Казахстана в Астрахани Канатом Хасеновым. В ходе встречи был предложен проект создания центра пограничной торговли.

Центр приграничной торговли представляет собой транспортно-логистический хаб для складирования, переработки и дальнейшей транспортировки товаров по международным торговым маршрутам. Комплекс призван способствовать увеличению скорости доставки, а также уменьшению стоимости издержек при транспортировки товаров.

Отметим, ранее сообщалось о планах Казахстана построить на границе с Россией центр трансграничной торговли "Евразия".