Вестник Кавказа

Астрахань и Казахстан обсудили создание центра приграничной торговли

Астрахань и Казахстан обсудили создание центра приграничной торговли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астраханская область планирует развивать торговлю с Казахстаном. Стороны обсудили создание центра хранения и переработки товаров на границе.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкины встретился с генконсулом Казахстана в Астрахани Канатом Хасеновым. В ходе встречи был предложен проект создания центра пограничной торговли. 

Центр приграничной торговли представляет собой транспортно-логистический хаб для складирования, переработки и дальнейшей транспортировки товаров по международным торговым маршрутам. Комплекс призван способствовать увеличению скорости доставки, а также уменьшению стоимости издержек при транспортировки товаров.   

Отметим, ранее сообщалось о планах Казахстана построить на границе с Россией центр трансграничной торговли "Евразия".

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