На рынок Казахстана выходит крупный китайский маркетплейс

Комитет госдоходов Минфина Казахстана провел встречу с представителями крупной китайской компании Alibaba International, владеющей популярным по всему миру маркетплейсом AliExpress, обсудив вопросы развития электронной коммерции и налогообложения, сообщили в комитете.
"В ходе встречи КГД и Alibaba International обсудили вопросы развития международного налогообложения в цифровой экономике, а также недавние изменения в законодательстве и администрировании налогов в сфере электронной коммерции в Казахстане. По итогам совещания было принято решение о постановке Alibaba International Digital Commerce Group на условную регистрацию в качестве плательщика НДС"
- КГД Минфина Казахстана
Казахстан намерен и в дальнейшем продвигать электронную коммерцию с международными компаниями, выводя их из тени и легализуя на казахстанском рынке, передает Sputnik Казахстан.