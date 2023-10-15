Вестник Кавказа

На рынок Казахстана выходит крупный китайский маркетплейс

На рынок Казахстана выходит крупный китайский маркетплейс
© Фото: официальный сайт AliExpress
Китайская компания Alibaba, владеющая маркетплейсом AliExpress, будет официально зарегистрирована в Казахстане и станет выплачивать налоги в бюджет страны, сообщил Комитет госдоходов Минфина.

Комитет госдоходов Минфина Казахстана провел встречу с представителями крупной китайской компании Alibaba International, владеющей популярным по всему миру маркетплейсом AliExpress, обсудив вопросы развития электронной коммерции и налогообложения, сообщили в комитете.

"В ходе встречи КГД и Alibaba International обсудили вопросы развития международного налогообложения в цифровой экономике, а также недавние изменения в законодательстве и администрировании налогов в сфере электронной коммерции в Казахстане. По итогам совещания было принято решение о постановке Alibaba International Digital Commerce Group на условную регистрацию в качестве плательщика НДС"

- КГД Минфина Казахстана

Казахстан намерен и в дальнейшем продвигать электронную коммерцию с международными компаниями, выводя их из тени и легализуя на казахстанском рынке, передает Sputnik Казахстан.

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