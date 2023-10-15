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Товары с AliExpress будут поступать в Казахстан быстрее

Товары с AliExpress будут поступать в Казахстан быстрее
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Алиэкспресс" наладит логистику с Казахстаном. Покупатели в республике будут быстрее получать заказанные в Китае товары.

Китайский маркетплейс AliExpress вскоре сможет напрямую поставлять товары в Казахстан.

"АО "Казпочта" сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с AliExpress CIS <...>. В планах ближайшего времени - запустить логистический канал из КНР (город Шанхай) в Казахстан для прямого доступа клиентов к товарам маркетплейса и сокращения времени доставки заказов"

– Казпочта

Срок запуска прямого канала назван, он должен заработать в первом квартале следующего года.

Нововведение не только ускорит доставку заказов, но и сделает их получение более удобным - казахстанцы смогут получать посылки во всех отделениях "Казпочты".

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