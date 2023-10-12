Города Казахстана перейдут на 5G до конца 2025 года

До конца 2025 года во всех областных центрах и крупных городах Казахстана заработает сеть формата 5G, такое поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge-2023 в Астане.
"Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно - до конца 2025 года"
- Касым-Жомарт Токаев
При этом глава государства подчеркнул, что сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг, и правительству следует всесторонне проработать этот вопрос.
В то же время в плане масштабной цифровизации не останутся без внимания со стороны государства и жители самых отдаленных районов – их обеспечат доступом к интернету с помощью низкоорбитальных спутниковых систем, отметил казахстанский лидер.