В Ханкенди и Ходжалы провели азербайджанский интернет

В Минцифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили и проведении широкополосного интернета в освобожденные Ханкенди и Ходжалы. Этим занимается компания "Азтелеком".
Освобожденные от оккупации Ханкенди и Ходжалы обеспечены сетью широкополосного интернета, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.
"Ханкенди и Ходжалы обеспечены сетью широкополосного интернета"
- пресс-служба министерства
В ведомстве заявили, что строительством сети широкополосного интернета в Ханкенди и Ходжалы занимается ММК "Азтелеком".
Стоит добавить, что компания управляет базовой интернет-инфраструктурой для увеличения коммуникационных и цифровых возможностей на освобожденных территориях.