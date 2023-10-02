В Ханкенди и Ходжалы провели азербайджанский интернет

Опубликовано: 10:32, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минцифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили и проведении широкополосного интернета в освобожденные Ханкенди и Ходжалы. Этим занимается компания "Азтелеком".

Освобожденные от оккупации Ханкенди и Ходжалы обеспечены сетью широкополосного интернета, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Ханкенди и Ходжалы обеспечены сетью широкополосного интернета"

- пресс-служба министерства

В ведомстве заявили, что строительством сети широкополосного интернета в Ханкенди и Ходжалы занимается ММК "Азтелеком".

Стоит добавить, что компания управляет базовой интернет-инфраструктурой для увеличения коммуникационных и цифровых возможностей на освобожденных территориях.