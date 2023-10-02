Катарские СМИ рассказали о ситуации с армянами Ханкенди

Съемочная группа «Аль-Джазиры» посетила Ханкенди, где стала свидетелем, как власти Азербайджана делают все для интеграции армянского населения в новую реальность.
Репортер телеканала «Аль-Джазира» Усама бен Джавид, посетивший Ханкенди опроверг слухи о том, что власти Азербайджана «вынуждают местных армян покинуть город».
«Все, с кем мы говорили, включая сотрудников МККК, не видели случаев, когда люди изгонялись бы из домов или сталкивались с каким-либо насилием с азербайджанской стороны»
– Усама бен Джавид
Далее он отметил, что Азербайджан не только не принуждает армян покинуть Карабах, но и прилагает усилия для их реинтеграции в социальную, культурную и экономическую структуру страны.