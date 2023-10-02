Катарские СМИ рассказали о ситуации с армянами Ханкенди

Опубликовано: 7:15, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Съемочная группа «Аль-Джазиры» посетила Ханкенди, где стала свидетелем, как власти Азербайджана делают все для интеграции армянского населения в новую реальность.

Репортер телеканала «Аль-Джазира» Усама бен Джавид, посетивший Ханкенди опроверг слухи о том, что власти Азербайджана «вынуждают местных армян покинуть город».

«Все, с кем мы говорили, включая сотрудников МККК, не видели случаев, когда люди изгонялись бы из домов или сталкивались с каким-либо насилием с азербайджанской стороны»

– Усама бен Джавид

Далее он отметил, что Азербайджан не только не принуждает армян покинуть Карабах, но и прилагает усилия для их реинтеграции в социальную, культурную и экономическую структуру страны.