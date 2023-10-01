Власти Азербайджана начали реинтеграцию армян Ханкенди

Опубликовано: 16:56, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Баку начал реинтегрировать армян Ханкенди – в город прибыли группа сотрудников миграционной службы и Минтруда для учета местного населения и их нужд.

Сегодня в Ханкенди начали работу чиновники Государственной миграционной службы и Минтруда Азербайджана. Их взаимодействие с не имеющей азербайджанских паспортов армянской общиной Ханкенди будет первым практическим шагом по реинтеграции этой группы населения республики в правовое поле Азербайджана.

Функциями группы сотрудников миграционной службы является прием документов по предварительному учету и регистрации армян Ханкенди и других населенных пунктов Карабахского экономического района и их информирование о дальнейших действиях по получению официальных документов, включая паспорт гражданина Азербайджанской Республики.

Представительство Минтруда в Ханкенди, в свою очередь, установит точные данные по потребностям населения в гуманитарной и социальной помощи государства.

Вживую подать документы о предварительной регистрации можно в здании, где ранее размещались силовые группировки сепаратистов. В электронном виде аналогичное обращение можно подать на сайте reintegration.gov.az.

Согласно опубликованным фотографиям, первые жители Ханкенди уже написали обращения для регистрации.