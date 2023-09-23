Ильхам Алиев о реинтеграции: все права армян Ханкенди будут обеспечены

Опубликовано: 20:01, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу. Ильхам Алиев и Тойво Клаар обсудили в том числе реинтеграцию армянского населения Ханкенди.

В Баку сегодня прошли переговоры азербайджанского президента Ильхама Алиева со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Участники встречи обсудили ситуацию в регионе.

Реинтеграция

Евродипломат дал высокую оценку обращения Ильхама Алиева к народу 20 сентября, в частности, озвученные главой государства мысли о реинтеграции армянского населения Карабаха. Позитивную оценку Клаара получила и встреча в Евлахе с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Президент Азербайджана, в свою очередь, обратил внимание на то, что все права армянского населения Карабаха, включая образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие, будут обеспечены.

Ильхам Алиев уточнил, что на встрече в Евлахе были озвучены планы по реинтеграции армян Ханкенди.

Рабочая группа

Глава государства также рассказал о создании рабочей группы, которую возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.

Новая структура займется решением различных вопросов в Карабахском регионе.

По его словам, в сфере ответственности группы будет социальная, гуманитарная, экономическая и инфраструктурная тематика.

Разоружение сепаратистов

Азербайджанский президент сообщил Клаару о начале изъятия оружия и боеприпасов на местах.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что уже на данный момент найдено огромное количество складов, где хранятся оружие и боеприпасы.

Мирный договор с Арменией

Президент Азербайджана пояснил, что теперь в регионе обеспечены более благоприятные, чем раньше, возможности для заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

Гуманитарные проекты

Кроме того, в ходе переговоров была представлена информация о реализуемых Азербайджаном гуманитарных проектах.

Так, было указано на то, что Азербайджан дал позитивный ответ на запросы МККК и поддержал их.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.