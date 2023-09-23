Ильхам Алиев о реинтеграции: все права армян Ханкенди будут обеспечены

В Баку сегодня прошли переговоры азербайджанского президента Ильхама Алиева со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Участники встречи обсудили ситуацию в регионе.
Реинтеграция
Евродипломат дал высокую оценку обращения Ильхама Алиева к народу 20 сентября, в частности, озвученные главой государства мысли о реинтеграции армянского населения Карабаха. Позитивную оценку Клаара получила и встреча в Евлахе с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Президент Азербайджана, в свою очередь, обратил внимание на то, что все права армянского населения Карабаха, включая образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие, будут обеспечены.
Ильхам Алиев уточнил, что на встрече в Евлахе были озвучены планы по реинтеграции армян Ханкенди.
Рабочая группа
Глава государства также рассказал о создании рабочей группы, которую возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.
Новая структура займется решением различных вопросов в Карабахском регионе.
По его словам, в сфере ответственности группы будет социальная, гуманитарная, экономическая и инфраструктурная тематика.
Разоружение сепаратистов
Азербайджанский президент сообщил Клаару о начале изъятия оружия и боеприпасов на местах.
Ильхам Алиев обратил внимание на то, что уже на данный момент найдено огромное количество складов, где хранятся оружие и боеприпасы.
Мирный договор с Арменией
Президент Азербайджана пояснил, что теперь в регионе обеспечены более благоприятные, чем раньше, возможности для заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
Гуманитарные проекты
Кроме того, в ходе переговоров была представлена информация о реализуемых Азербайджаном гуманитарных проектах.
Так, было указано на то, что Азербайджан дал позитивный ответ на запросы МККК и поддержал их.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.