Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Опубликовано: 3:23, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Евросовета и президент Азербайджана обсудили последние события в Карабахе. Стороны согласились, что прекращение антитеррористических мер и предстоящие переговоры с жителями Карабаха в Евлахе - позитивные события.

Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Шарль Мишель позвонил азербайджанскому лидеру, чтобы обсудить последние события в Карабахе.

Азербайджанский лидер проинформировал собеседника о том, что накануне подразделения ВС Армении в Карабахском районе Азербайджана совершили террористические акты, жертвами которых стали сотрудники полиции и мирные жители.

В среду сторонами была достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мер в регионе. По мнению Ильхама Алиева, вывод армянских военнослужащих из Карабаха, разоружение НВФ и договоренность о встрече в Евлахе - позитивные шаги. Встреча состоится в четверг, она будет посвящена вопросам, связанным с правами и обязанностями армянского населения Карабаха, в том числе их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуществляет эти процессы в рамках своих внутренних дел.

Также президент Азербайджана отметил, что достигнутые результаты положительно скажутся на переговорном процессе по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

По мнению главы Евросовета, приостановка азербайджанской стороной локальной антитеррористической операции в Карабахском районе является позитивной новостью, он выразил надежду, что в регионе будет обеспечен режим прекращения огня.

Также Мишель положительно оценил готовящуюся встречу в Евлахе.

В четверг 21 сентября Баку проведет встречу в городе Евлах с представителями армянского населения региона. Встреча состоится при посредничестве руководства миротворческого контингента. Планируется обсуждение вопросов реинтеграции армянских жителей на основе Конституции и законов Азербайджана.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.