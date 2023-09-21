Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля.
Шарль Мишель позвонил азербайджанскому лидеру, чтобы обсудить последние события в Карабахе.
Азербайджанский лидер проинформировал собеседника о том, что накануне подразделения ВС Армении в Карабахском районе Азербайджана совершили террористические акты, жертвами которых стали сотрудники полиции и мирные жители.
В среду сторонами была достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мер в регионе. По мнению Ильхама Алиева, вывод армянских военнослужащих из Карабаха, разоружение НВФ и договоренность о встрече в Евлахе - позитивные шаги. Встреча состоится в четверг, она будет посвящена вопросам, связанным с правами и обязанностями армянского населения Карабаха, в том числе их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуществляет эти процессы в рамках своих внутренних дел.
Также президент Азербайджана отметил, что достигнутые результаты положительно скажутся на переговорном процессе по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.
По мнению главы Евросовета, приостановка азербайджанской стороной локальной антитеррористической операции в Карабахском районе является позитивной новостью, он выразил надежду, что в регионе будет обеспечен режим прекращения огня.
Также Мишель положительно оценил готовящуюся встречу в Евлахе.
В четверг 21 сентября Баку проведет встречу в городе Евлах с представителями армянского населения региона. Встреча состоится при посредничестве руководства миротворческого контингента. Планируется обсуждение вопросов реинтеграции армянских жителей на основе Конституции и законов Азербайджана.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.