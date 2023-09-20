Ильхам Алиев: Азербайджан за сутки выполнил все поставленные задачи

Все задачи были выполнены в ходе локальной антитеррористической операции за одни сутки. Об этом заявил в обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства подчеркнул, что таким образом Азербайджан восстановил свой суверенитет.
Президент уточнил, что большая часть армии Армении, не выведенной с азербайджанской территории, была уничтожена в ходе АТО.
Ильхам Алиев напомнил о минном терроре Армении: после Карабахской войны более 300 граждан АР погибли или были ранены в результате подрыва на минах. По его словам, сейчас, после АТО, все террористы наказаны.
Ильхам Алиев об антитеррористической операции в Карабахе
Президент рассказал, что отдал приказ не стрелять по мирным жителям, и это удалось, благодаря использованию высокоточного оружия: все удары наносились исключительно по военным объектам.
Глава государства пояснил, что на азербайджанской территории были дислоцированы более ста армянских танков и бронетехники, свыше 200 артиллерийских орудий.
Президент сказал также, что при антитеррористических мероприятиях погибли и были ранены военные.
Разоружение и отвод армянских ВС и НВФ
Ильхам Алиев рассказал, что после старта АТО в Баку сначала поступили неопределенные сигналы от посредников, а уже утром международные партнеры передали информацию о том, что армянские НВФ готовы принять условия, озвученные Баку.
Президент подчеркнул, что отвод армянских боевиков и сдача вооружения уже стартовали.
Он добавил, что если бы сепаратисты не сдались, то Азербайджан пошел бы до конца.
Реинтеграция армянского населения Карабаха
Глава государства в обращении к народу также констатировал, что режима хунты больше нет, так что армяне Карабаха теперь могут свободно дышать – они азербайджанские граждане.
Ильхам Алиев обратил особое внимание на отсутствие проблем с армянским народом, напомнил, что в трагедии в Ходжалы никогда не обвинялся армянский народ, ответственность за него лежит на главарях преступного режима.
Президент уточнил, что завтра на встрече в Евлахе представителям армян Карабаха будут озвучены взгляды Баку на реинтеграцию. Он заверил, что все права армянского населения Карабаха будут обеспечены, а сам Карабах, не исключая и Ханкенди, превратится в рай.
Нормализация между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев прокомментировал перспективы нормализации между Баку и Ереваном.
Он отметил важные сдвиги в позиции Еревана. Так, прежде армянские власти утверждали, что "Карабах – это Армения", а сейчас они говорят, что "Карабах – это Азербайджан", причем верно указывают площадь Азербайджанской Республики.
Президент подчеркнул, что Азербайджан также признает территориальную целостность Республики Армения.
Глава государства выразил надежду на то, что, благодаря итогам АТО, будут устранены все препятствия на пути к миру с Арменией. По его словам, Баку должен быть уверен в отсутствии у противоположной стороны идей реваншизма.
Ильхам Алиев констатировал политическую компетентность, которую армянская сторона проявила в связи с процессами в Карабахе.
"Мы это видим. Верю, что события, произошедшие сегодня и вчера, окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Позиция, показанная Арменией вчера и сегодня, является многообещающей",
– Ильхам Алиев
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.