Ильхам Алиев: Азербайджан за сутки выполнил все поставленные задачи

Опубликовано: 19:39, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу. Темой обращения стала локальная антитеррористическая операция в Карабахе.

Все задачи были выполнены в ходе локальной антитеррористической операции за одни сутки. Об этом заявил в обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что таким образом Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Президент уточнил, что большая часть армии Армении, не выведенной с азербайджанской территории, была уничтожена в ходе АТО.

Ильхам Алиев напомнил о минном терроре Армении: после Карабахской войны более 300 граждан АР погибли или были ранены в результате подрыва на минах. По его словам, сейчас, после АТО, все террористы наказаны.

Ильхам Алиев об антитеррористической операции в Карабахе

Президент рассказал, что отдал приказ не стрелять по мирным жителям, и это удалось, благодаря использованию высокоточного оружия: все удары наносились исключительно по военным объектам.

Глава государства пояснил, что на азербайджанской территории были дислоцированы более ста армянских танков и бронетехники, свыше 200 артиллерийских орудий.

Президент сказал также, что при антитеррористических мероприятиях погибли и были ранены военные.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разоружение и отвод армянских ВС и НВФ

Ильхам Алиев рассказал, что после старта АТО в Баку сначала поступили неопределенные сигналы от посредников, а уже утром международные партнеры передали информацию о том, что армянские НВФ готовы принять условия, озвученные Баку.

Президент подчеркнул, что отвод армянских боевиков и сдача вооружения уже стартовали.

Он добавил, что если бы сепаратисты не сдались, то Азербайджан пошел бы до конца.

Реинтеграция армянского населения Карабаха

Глава государства в обращении к народу также констатировал, что режима хунты больше нет, так что армяне Карабаха теперь могут свободно дышать – они азербайджанские граждане.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев обратил особое внимание на отсутствие проблем с армянским народом, напомнил, что в трагедии в Ходжалы никогда не обвинялся армянский народ, ответственность за него лежит на главарях преступного режима.

Президент уточнил, что завтра на встрече в Евлахе представителям армян Карабаха будут озвучены взгляды Баку на реинтеграцию. Он заверил, что все права армянского населения Карабаха будут обеспечены, а сам Карабах, не исключая и Ханкенди, превратится в рай.

Нормализация между Азербайджаном и Арменией

Ильхам Алиев прокомментировал перспективы нормализации между Баку и Ереваном.

Он отметил важные сдвиги в позиции Еревана. Так, прежде армянские власти утверждали, что "Карабах – это Армения", а сейчас они говорят, что "Карабах – это Азербайджан", причем верно указывают площадь Азербайджанской Республики.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент подчеркнул, что Азербайджан также признает территориальную целостность Республики Армения.

Глава государства выразил надежду на то, что, благодаря итогам АТО, будут устранены все препятствия на пути к миру с Арменией. По его словам, Баку должен быть уверен в отсутствии у противоположной стороны идей реваншизма.

Ильхам Алиев констатировал политическую компетентность, которую армянская сторона проявила в связи с процессами в Карабахе.

"Мы это видим. Верю, что события, произошедшие сегодня и вчера, окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Позиция, показанная Арменией вчера и сегодня, является многообещающей",

– Ильхам Алиев

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.