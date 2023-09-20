Сепаратисты в Ханкенди сдались

Опубликовано: 12:06, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные сепаратисты в Ханкенди только что сдались и обязались сложить оружие. При посредничестве российских миротворцев они пообещали разоружиться и вывезти военную технику из Карабахского экономического района Азербайджана.

Армянские СМИ сообщают о решении главарей сепаратистов в Ханкенди сдаться в связи с антитеррористической операцией ВС Азербайджана. В ходе переговоров при посредническом участии российских миротворцев они согласились на полное разоружение остатков ВС Армении и армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана и вывод всей незаконно находящейся а республике военной техники.

Разоружение боевиков началось в 12:00 по московскому времени, с этого момента сепаратисты обязались не вести никаких боевых действий против ВС Азербайджана.

Таким образом, они пообещали выполнить основное условие Баку для остановки антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе, начатой ровно сутки назад – ВС Армении и НВФ обязаны сложить оружие.

Кроме того, главари сепаратистов согласились приехать завтра в Евлах для утверждения порядка реинтеграции армян Ханкенди в правовое поле Азербайджана и обязались не блокировать этот процесс.

Почти сразу же эту информацию официально подтвердило Минобороны Азербайджана: антитеррористическая операция приостановлена с 12:00 по московскому времени, абсолютно все армянские военные и боевики складывают оружие, покидают огневые точки и сдаются. Соединения ВС Армении покидают территорию Азербайджана, группировки боевиков подлежат расформированию.

Разоружение, включая сдачу тяжелых вооружений, проводится при координации с российскими миротворцами.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.