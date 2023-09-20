Баку призывает сепаратистов в Ханкенди сдаться

Опубликовано: 11:24, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Минобороны Азербайджана опровергло всей фейки армянской стороны относительно обстрела мирных жителей Карабаха и РМК, а также призвало сепаратистов сложить оружие и сдаться.

Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Анар Эйвазов провел брифинг в ходе которого изложил ход проводимой ВС Азербайджана локальной антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе АР.

В первую очередь, он отметил, что ведомство дает оперативную информацию о ходе спецоперации, одновременно опровергая распространяемую армянскими СМИ дезинформацию.

«В том числе распространяемую ложную информацию о том, что Вооруженные Силы Азербайджана якобы подвергают обстрелу гражданские автомобили, машины Скорой медицинской помощи, заявляю, что эти необоснованные утверждения можно было бы доказать при помощи современных информационных технологий. Так, при наличии реальных основ подобных утверждений противника, в социальных медиа-ресурсах были бы представлены соответствующие фотографии или видеозаписи. Не исключена вероятность того, что противник планомерно осуществляет подобные преступления и обвиняет азербайджанскую сторону с тем, чтобы сформировать у международной общественности неправильное представление о происходящем»

– Анар Эйвазов

Также было подчеркнуто, что размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о том, что ВС Азербайджана якобы подвергали обстрелу позицию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, эвакуировавшего жителей армянского происхождения, и сопровождаемую миротворцами гражданскую колонну, не соответствует действительности и носит дезинформационный характер.

Далее он подчеркнул, что азербайджанские военные не берут на прицел гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, применяется исключительно высокоточное оружие, которым нейтрализуются только законные военные цели.

«Формирования вооруженных сил Армении, у которых заканчиваются боеприпасы, покидают долговременные фортификационные сооружения и переформировываются в населенных пунктах, одновременно пытаясь привлечь на боевые позиции мирное население Карабахского региона путем принудительного вооружения»

– Анар Эйвазов

В этой связи начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана призвал сепаратистов сложить оружие и сдаться, а представителей армянского населения региона – не находиться рядом с формированиями вооруженных сил Армении и не оказывать им никакого содействия.

В заключение он подчеркнул, что ВС Азербайджана продолжают контролировать оперативную обстановку.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.