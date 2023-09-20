Баку разоблачил фейки об "обстреле" российских миротворцев

Опубликовано: 6:55, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана призвало наблюдателей за ходом антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе не поддаваться на фейки, публикуемые армянскими СМИ и соцсетями. Все они направлены на создание выгодной для сторонников реванша фальшивой картины события.

Как подчеркнули в Минобороны Азербайджана, распространяемое в армянском сегменте соцсетей сообщение о ведении огня по российским миротворцам во время перемещения армян Ханкенди является злонамеренным фейком, направленным на искажение подлинной ситуации в зоне проведения антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе АР.

С самого начала антитеррористической операции армянские СМИ и соцсети заваливают Интернет множеством ложных сообщений о действиях армии Азербайджана для создания фейковой картины события на международной арене. Все они легко опровергаются при изучении фактов.

Также Минобороны Азербайджана опровергло выдуманные сторонниками оккупации Карабаха применение ударных беспилотников и стрельбу по карете "скорой помощи".

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.