Баку разоблачил фейки об "обстреле" российских миротворцев

Как подчеркнули в Минобороны Азербайджана, распространяемое в армянском сегменте соцсетей сообщение о ведении огня по российским миротворцам во время перемещения армян Ханкенди является злонамеренным фейком, направленным на искажение подлинной ситуации в зоне проведения антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе АР.
С самого начала антитеррористической операции армянские СМИ и соцсети заваливают Интернет множеством ложных сообщений о действиях армии Азербайджана для создания фейковой картины события на международной арене. Все они легко опровергаются при изучении фактов.
Также Минобороны Азербайджана опровергло выдуманные сторонниками оккупации Карабаха применение ударных беспилотников и стрельбу по карете "скорой помощи".
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.