Минобороны Азербайджана предложило формированиям ВС Армении сложить оружие

Опубликовано: 21:58, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан призвал формирования ВС Армении сдаться. Об этом сказано в опубликованном 19 сентября сообщении азербайджанского Минобороны.

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем сайте заявление, в котором обратилось к находящимся на территории Карабахского региона страны формированиям вооруженных сил Армении.

В ведомстве призвали их сложить оружие и сдаться.

"Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей"

– Минобороны АР

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.