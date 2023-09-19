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ВС Азербайджана прорвали ряд армянских позиций в Карабахе

ВС Азербайджана прорвали ряд армянских позиций в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев сообщил о прорыве позиций армянских военных в Карабахе в нескольких местах. Он подчеркнул, что Баку полон решимости добиться поставленных целей.

Вооруженные силы Азербайджана прорвали позиции армянских военных в Карабахе в нескольких местах. Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана в интервью агентству Reuters.

"Намерение Азербайджана – закрыть главу вражды и конфронтации. Хватит значит хватит. Мы больше не можем терпеть наличие таких вооруженных сил на нашей территории, а также структуры (фейковый режим, созданный Ереваном в Карабахе – прим. ред.), которая ежедневно бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана"

 

– Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что Азербайджан полон решимости добиться поставленных целей. При этом помощник азербайджанского лидера обратил внимание на том, что у азербайджанских военных нет целей на территории Армении.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.   

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

ВС Азербайджана взяли под контроль свыше 60 боевых армянских позиций

ВС Азербайджана взяли под контроль свыше 60 боевых армянских позиций

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