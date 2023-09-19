ВС Азербайджана взяли под контроль свыше 60 боевых армянских позиций

Опубликовано: 20:02, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские военные заняли более 60 боевых позиций ВС Армении, сообщили в Минобороны страны. Там отметили, что успешно продолжают двигаться к поставленным целям.

Во вторник, 19 сентября, под контроль вооруженных сил Азербайджана перешло более 60 боевых позиций ВС Армении. Об этом сообщил на брифинге для журналистов глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

"Антитеррористическая операция успешно продолжаются. В ходе операции под наш контроль перешли более 60 боевых позиций ВС Армении"

– Анар Эйвазов

Он рассказал, что в ходе операции ВС Азербайджана удалось уничтожить до 20 военных автомобилей, свыше 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса, а также более 6 станций радиоэлектронной борьбы ВС Армении.

При этом представитель министерства акцентировал внимание на том, что Азербайджан нейтрализует только законные военные цели.

"Распространенная на некоторых армянских соцсетях информация об обстреле азербайджанскими подразделениями гражданских объектов является провокацией и дезинформацией. Целью здесь является нанести ущерб имиджу нашей армии и создать неправильное представление о местных антитеррористических мерах в международном сообществе. Из видеороликов, которые мы опубликовали на официальном сайте и в социальных сетях Минобороны, также видно, что наши подразделения наносят удары только по законным военным объектам"

– глава пресс-службы

Помимо этого, он обратился к членам армянских вооруженных формирований, которые располагаются в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сложить оружие и сдаться.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.