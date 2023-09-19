Азербайджан назвал условия для прекращения антитеррористической операции

Опубликовано: 18:04, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Антитеррористическая кампания будет прекращена после самороспуска армянских НВФ. Об этом заявляет администрация президента Азербайджана.

Администрация президента Азербайджана неоднократно приглашала представителей армянского населения, живущего в Карабахском регионе Азербайджана, к диалогу о реинтеграции. Однако на эти приглашения следовал неизменный отказ. Об этом заявила администрация президента Азербайджана после призыва незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана.

«Администрация Президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны. Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься»

– пресс-служба администрации главы государства

В сообщении подчеркнуто, что в противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.