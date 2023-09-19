Баку: обстановка на границе Азербайджана контролируется

Опубликовано: 17:49, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Оперативная обстановка на границах Азербайджана находится под полным контролем, а на все провокации будет дан адекватный ответ.

Глава отдела по работе со средствами массовой информации Госпогранслужбы Азербайджана Автандил Аббасов заявил о том, что оперативная обстановка на границах Азербайджана находится под полным контролем. По его словам, на любые провокации будет дан адекватный ответ.

"В настоящее время оперативная обстановка на государственной границе Азербайджана на всех направлениях находится под полным контролем наших подразделений. Принимаются необходимые меры по охране и защите государственных границ. На любые возможные провокации Госпогранслужбой немедленно будет дан адекватный и жесткий ответ"

– Автандил Аббасов

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.