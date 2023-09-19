Баку: цели и задачи операции в Карабахе близки к выполнению

Опубликовано: 16:53, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Хикмет Гаджиев заявил, что основные задачи операции Азербайджана в Карабахе близки к выполнению. Он подчеркнул, что военные цели сепаратистов уже нейтрализованы.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил, что армия Азербайджана наносит точечные по позициям армянских боевиков, незаконно находящихся на территории АР.

Он пояснил, что цель Баку - защита армян в Ханкенди от военной хунты, которая должна быть разоружена и распущена.

Гаджиев также подчеркнул, что основные задачи антитеррористической операции Азербайджана, а военные цели уже нейтрализованы.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.