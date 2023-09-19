Армения пообещала не воевать с Азербайджаном

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Пашинян сообщил, что Армения не планирует участвовать в военных действиях в Карабахском районе Азербайджана. Ранее Азербайджан начал антитеррористическую операцию в регионе для борьбы с армянскими незаконными вооруженными формированиями.

В Ереване состоялось заседание Совета безопасности Армении, главное темой стали антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые армией Азербайджана в Карабахе.

Встреча проведена под руководством премьер-министра РА Никола Пашиняна. Он заявил, что Армения не будет воевать с Азербайджаном.

"Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий"

– Пашинян

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Операция в Карабахе будет недолгой

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, заявление Никола Пашиняна можно трактовать двумя способами. "Либо Армения действительно не будет пытаться атаковать азербайджанские войска на границе двух стран, либо все-таки нападения будут, но Ереван станет традиционно отрицать свою вину в провокации боевых действий. Какой из сценариев выгоднее для Пашиняна? Очевидно, первый. У ВС Армении нет реальных возможностей для внесения каких-либо изменений даже в положение боевых позиций на условной границе, не говоря о "помощи" боевикам в Ханкенди. При этом вмешательство Еревана в антитеррористическую операцию Баку будет объявлением войны, что создаст огромные риски для армянских властей. Пашинян в любой ситуации предпочтет остаться у власти", - сказал он.

"Таким образом, если Армения в самом деле воздержится от полномасштабных боевых действий против Азербайджана, антитеррористическая операция в Карабахском экономическом районе закончится в считанные дни и у нее не будет продолжения в виде боестолкновений между двумя государствами. Сепаратистский проект будет окончательно закрыт, конституционный строй – восстановлен, армянское население Ханкенди – реинтегрировано в правовое поле Азербайджана. Стабильность Южного Кавказа будет гарантирована и возникнут наилучшие условия для скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Поскольку радикальные сепаратисты не хотели сложить оружие, антитеррористическая операция осталась единственным способом обеспечения мира в регионе", - подчеркнул Андрей Петров.

"При этом, разумеется, надо добавить, что армия Армении все-таки участвует в боевых действиях. Пашинян отрицает, что армянские военнослужащие находятся в Ханкенди, но это ложь. В зоне временного размещения российских миротворцев все три года послевоенного времени дислоцировались соединения ВС Армении. Получается, что армянские власти сейчас открещиваются от них, чтобы не создавать себе лишние проблемы на международном уровне. По факту, эти военные, незаконно находящиеся в Азербайджане, брошены сейчас собственным командованием на произвол судьбы. Поэтому лучший выход для них – сложить оружие и сдаться", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".