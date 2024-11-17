Вестник Кавказа

Пезешкиан отметил важность географического расположения стран D-8 для мировой торговли

Пезешкиан отметил важность географического расположения стран D-8 для мировой торговли
В Египте проходит саммит государств-членов организации D-8, в которую сегодня вступил Азербайджан. Президент Ирана Пезешкиан рассказал об экономических перспективах организации.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о важности географического расположения стран "Исламской восьмерки" (D-8) в контексте развития международной торговли. 

Также Пезешкиан отметил важность развития современных технологий для предотвращения экономических проблем стран-участниц саммита. Президент Ирана привел в пример технологию искусственного интеллекта. 

Пезешкиан также отметил рост торгового оборота между странами организации. Перспективным направлением иранский президент считает развитие бартера между странами. 

Напомним, в состав "Исламской восьмерки" входят Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан и Турция, а теперь еще и Азербайджан.

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