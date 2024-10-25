Фальшивомонетчики устроили маскарад, чтобы сбыть поддельные купюры в Армении

Молодой мужчина и женщина прибегли к переодеваниям, чтобы ввести в оборот фальшивые деньги. Однако актерские таланты не помогли преступникам – их задержала полиция.

Начинающие фальшивомонетчики попались на севере Армении, о преступлении рассказали в республиканском МВД.

Правоохранители получили сигнал о том, что двое представителей молодежи – парень и девушка примерно 18-20 лет, приобрели товары в ларьке, расплатившись за них поддельными деньгами.

Стражи порядка соотнесли сообщение с полученной ранее от одного из городских таксистов информацией: он рассказал, что две девушки, совершив поездку, отдали ему фальшивую купюру, а потом скрылись. При этом в машине они оставили сумку, внутри которой оказались поддельные купюры в 10 тыс и тысячу драмов.

Оказалось, что оба преступления совершили одни и те же люди, только для поездки в такси парень переоделся девушкой, чтобы сбить с толку возможных преследователей.

Изобретательные молодые люди задержаны.