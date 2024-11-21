Вестник Кавказа

Оригинальный памятник откроют на Лермонтовском терренкуре в Железноводске

Железноводск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Новый художественный объект, который, несомненно, привлечет внимание туристов, создадут скоро на самом простом терренкуре Железноводска – Лермонтовском. Это будет памятник обитателям лесов вокруг города-курорта.

Мероприятия по обустройству по туристскому коду проходят в Железноводске – в скором времени здесь появится новый памятник, рассказали власти.

"Встретить на Лермонтовском терренкуре кабана теперь, наверняка, сможет каждый. Малая архитектурная форма включает в себя скульптуру мамы-кабана и маленьких поросят"

– мэрия

Градоначальник Евгений Бакулин напомнил, что в последнее время жители и гости Железноводска нередко встречаются с настоящими дикими кабанами, которые приходят в город из расположенных вокруг него лесов. Мэр обратил внимание, что такая встреча может быть рискованной для человека. Безопасно "пообщаться" с кабанами и даже сделать фото можно будет как раз на терренкуре.

Напомним, кроме Железноводска, готовым к развитию по туристскому коду на Ставрополье был признан Ставрополь.

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