Тропы для туристов закрыли в Железноводске из-за ветра

Администрация Железноводска приняла решение о приостановке работы туристических троп в Курортном парке. Это случилось из-за сильного ветра, что продлится еще 2 дня.
Туристические тропы в Курортном парке Железноводска закрыли для посещения вследствие непогоды, рассказал города Евгений Бакулин.
«В Железноводске в связи с погодными условиями, временно перекрыли терренкуры Курортного парка. Прошу воздержаться от прогулок ближайшие сутки»
- Евгений Бакулин
Напомним, что на Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 30 м/с. Непогода закончится только через 2 дня.
Ранее из-за нее жители Изобильненского и Новоалександровского районов, лишились света из-за аварии на электросетях. Причиной стал сильный ветер, поваливший деревья на конструкции.