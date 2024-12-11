Вестник Кавказа

Тропы для туристов закрыли в Железноводске из-за ветра

Тропы для туристов закрыли в Железноводске из-за ветра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация Железноводска приняла решение о приостановке работы туристических троп в Курортном парке. Это случилось из-за сильного ветра, что продлится еще 2 дня.

Туристические тропы в Курортном парке Железноводска закрыли для посещения вследствие непогоды, рассказал города Евгений Бакулин.

«В Железноводске в связи с погодными условиями, временно перекрыли терренкуры Курортного парка. Прошу воздержаться от прогулок ближайшие сутки»

- Евгений Бакулин

Напомним, что на Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 30 м/с. Непогода закончится только через 2 дня.

Ранее из-за нее жители Изобильненского и Новоалександровского районов, лишились света из-за аварии на электросетях. Причиной стал сильный ветер, поваливший деревья на конструкции.

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