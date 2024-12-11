Аэропорты Минвод и Ставрополя могут получить новые внутренние направления

Жители и туристы Ставропольского края могут получить возможность отправиться по новым маршрутам из аэропортов Ставрополя и Минвод.

Аэровокзалы Минвод и Ставрополя могут стать отправным пунктом для новых внутренних направлений. Планируется запуск самолетов в Ухту, Киров, Владивосток и другие города. Об этом сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

" На сегодняшний день ведутся переговоры с различными авиакомпаниями о расширении маршрутной сети "

– Владимир Владимиров

Глава Ставрополья также отметил, что востребованными остаются маршруты в Самару и Уфу.

Отметим, что из Ставрополя сейчас можно отправиться самолетом в 6 пунктов назначения. Транспортный комплекс Минвод обслуживает 59 направлений.