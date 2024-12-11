Вестник Кавказа

Красная икра скоро подешевеет в России

Красная икра скоро подешевеет в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце 2024 года цены на красную икру в России взлетели вверх, но после пика уже заметно снижение. После Нового года икра подешевеет еще, примерно на 10%, считают в Рыбном союзе.

Ситуация с ценами на красную икру в России стабилизируется, а после Нового года ожидается снижение на 10%, поделился председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он напомнил, что в ноябре цены на деликатес достигали небывалых 13 тыс рублей, сегодня в среднем 1 кг красной икры стоит 9,5-11,5 тыс рублей. В ноябре цены были "перегреты", рост за месяц составил почти 5,5%. При этом продукт не в дефиците, а спрос из-за высоких цен сегодня ниже возможного. До праздников цены останутся на текущем уровне, а после должны опуститься, считает эксперт.

"После Нового года цена пойдет потихоньку вниз на 10%. Потом к Масленице чуть-чуть подрастет"

– Панин

Отметим, что относительно прошлогодних цен, икра в России сейчас стоит на треть дороже.

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