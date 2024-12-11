Свыше 10 подстанций привели в порядок в одном из районов Дагестана

В Ботлихском районе отремонтировали 12 подстанций. Энергетики заменили свыше 6 км ветхого провода. Повышена надежность снабжения свыше 80 тыс жителей Дагестана.
Сотрудники Ботлихских районных электросетей провели ремонтные работы на подстанциях, сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».
Энергетики отремонтировали 12 трансформаторных подстанций, а также заменили 161 дефектную опору линий электропередачи в Ботлихском районе.
Помимо этого, работники заменили свыше 6 км ветхого провода на самонесущий изолированный, который уменьшит риск появления нарушений и хищений энергии.
В компании добавили, что ремонтные работы позволят увеличить надежность электроснабжения свыше 80 тыс жителей горных районов республики.