Вестник Кавказа

Свыше 10 подстанций привели в порядок в одном из районов Дагестана

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ботлихском районе отремонтировали 12 подстанций. Энергетики заменили свыше 6 км ветхого провода. Повышена надежность снабжения свыше 80 тыс жителей Дагестана.

Сотрудники Ботлихских районных электросетей провели ремонтные работы на подстанциях, сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Энергетики отремонтировали 12 трансформаторных подстанций, а также заменили 161 дефектную опору линий электропередачи в Ботлихском районе.

Помимо этого, работники заменили свыше 6 км ветхого провода на самонесущий изолированный, который уменьшит риск появления нарушений и хищений энергии.

В компании добавили, что ремонтные работы позволят увеличить надежность электроснабжения свыше 80 тыс жителей горных районов республики.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
535 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ДТП в Дагестанских Огнях унесло жизнь одного человека

ДТП в Дагестанских Огнях унесло жизнь одного человека

Nordwind возобновит рейс Махачкала-Пермь в мае

Nordwind возобновит рейс Махачкала-Пермь в мае

Снег закрыл две трассы регионального значения в Дагестане

Снег закрыл две трассы регионального значения в Дагестане

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Дагестан обзавелся 80-метровым мостом

Дагестан обзавелся 80-метровым мостом

Раскритикованный Меликовым глава района уволен с поста

Раскритикованный Меликовым глава района уволен с поста

В нескольких районах Дагестана отключили электричество из-за непогоды

В нескольких районах Дагестана отключили электричество из-за непогоды

Сколько туристов посетило Дагестан в 2024 году?

Сколько туристов посетило Дагестан в 2024 году?

Меликов упразднил в Дагестане Службу финансового госконтроля

Меликов упразднил в Дагестане Службу финансового госконтроля

Инсценировка 10 ДТП обернулась для дагестанцев арестом

Инсценировка 10 ДТП обернулась для дагестанцев арестом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы