Отдых в Турции в 2025 году подорожает для россиян на 10%

В пределах 10% вырастут цены на путевки в Турцию для россиян в следующем году. Такой рост оценивается туриндустрией как сдержанный.

В 2025 году туры в Турцию для российских отдыхающих снова подорожают - ожидается рост цен в пределах 10%, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"В этом году рост не превышал 5-10%. И на следующий год мы уже знаем прогноз, что рост будет не выше 10%. Но при тех инфляционных процессах, которые есть в Турции, это все-таки сдержанный рост цен"

– вице-президент РСТ Дмитрий Горин

Остается нерешенной проблема с оплатой для россиян за рубежом, в том числе в Турции. По мнению Горина, страны, заинтересованные в высоком турпотоке из РФ, могли бы найти решение и, например, выпускать для россиян особые банковские карты.