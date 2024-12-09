Вестник Кавказа

Отдых в Турции в 2025 году подорожает для россиян на 10%

Закат на море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пределах 10% вырастут цены на путевки в Турцию для россиян в следующем году. Такой рост оценивается туриндустрией как сдержанный.

В 2025 году туры в Турцию для российских отдыхающих снова подорожают - ожидается рост цен в пределах 10%, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"В этом году рост не превышал 5-10%. И на следующий год мы уже знаем прогноз, что рост будет не выше 10%. Но при тех инфляционных процессах, которые есть в Турции, это все-таки сдержанный рост цен"

– вице-президент РСТ Дмитрий Горин

Остается нерешенной проблема с оплатой для россиян за рубежом, в том числе в Турции. По мнению Горина, страны, заинтересованные в высоком турпотоке из РФ, могли бы найти решение и, например, выпускать для россиян особые банковские карты.

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