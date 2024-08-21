Взрыв на АЗС в Узбекистане: один человек погиб, четверо пострадали

На АЗС в Узбекистане произошел взрыв газа. Один человек погиб. Причиной стали технологические нарушения при работе с топливом.

Детонация газа произошла на автозаправочной станции в Фергане. В результате трагедии один человек погиб, еще четверо получили ранения. Восемь человек находятся под наблюдением врачей.

Сообщается, что взрыв произошел в процессе слива сжиженного газа. Сотрудники допустили нарушение технологического процесса, что привело к утечке газа.

На опубликованных в социальных сетях видео заметно, что территорию АЗС сначала накрыло газовое облако, после чего произошло возгорание. Несколько стоявших поблизости автомобилей загорелись.

Пожарные прибыли к месту происшествия и справились с огнем.