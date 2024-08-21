Вестник Кавказа

Взрыв на АЗС в Узбекистане: один человек погиб, четверо пострадали

Взрыв на АЗС в Узбекистане: один человек погиб, четверо пострадали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На АЗС в Узбекистане произошел взрыв газа. Один человек погиб. Причиной стали технологические нарушения при работе с топливом.

Детонация газа произошла на автозаправочной станции в Фергане. В результате трагедии один человек погиб, еще четверо получили ранения. Восемь человек находятся под наблюдением врачей. 

Сообщается, что взрыв произошел в процессе слива сжиженного газа. Сотрудники допустили нарушение технологического процесса, что привело к утечке газа. 

На опубликованных в социальных сетях видео заметно, что территорию АЗС сначала накрыло газовое облако, после чего произошло возгорание. Несколько стоявших поблизости автомобилей загорелись. 

Пожарные прибыли к месту происшествия и справились с огнем.

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