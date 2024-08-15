Филиалы УЖД в Фергане оштрафовали за непомерные сборы с пассажиров

Кассы филиалов АО "Узбекистон темир йуллари" - "Узжелдорпасс" и "Шахар атрофида йуловчи ташиш", расположенные в Фергане - взимали со своих пассажиров незаконные комиссионные сборы.

Ферганские филиалы АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") "Узжелдорпасс" и "Шахар атрофида йуловчи ташиш" неправомерно заработали 1,3 миллиарда сумов (более $102 тыс) с пассажиров за счет комиссионных сборов с билетов, сообщает пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Проверка, проведенная на основании законов "О конкуренции" и "О защите прав потребителей", показала, что в минувшем 2023 году только ферганский филиал "Узжелдорпасс" за счет своих комиссионных незаконно получил около 660 млн сумов (около $50 тыс) с 606 380 проданных билетов, передает Podrobno.uz.

Такими же "поборами" занимался и ферганский филиал "Шахар атрофида йуловчи ташиш", он практивал их с начала нынешнего 2024 года, "заработав" на комиссионных около 560 млн сумов с 185 806 проданных билетов.

В целом филиалы компаний обманули 792 186 пассажиров, решением специальной комиссии комитета им предстоит вернуть деньги и заплатить штраф, а также устранить все нарушения.