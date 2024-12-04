Умные тонометры выдадут бесплатно тысячам жителей КБР

Новая программа, связанная со здравоохранением, реализуется в Кабардино-Балкарии, – в ее рамках дополнительную поддержку получат пациенты с гипертонией, не имеющие инвалидности.

Несколько тысяч умных тонометров будет выдано жителям КБР с гипертонией, рассказали в Минздраве республики.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности планируется раздать свыше 6 тыс умных приборов. Их получат участники пилотного проекта, который реализует Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова совместно с компанией "Сберздоровье". Никаких денег с пациентов брать не будут. Тонометры предназначаются для тех, у кого нет инвалидности и каких-либо социальных льгот.

В министерстве уточнили, что с помощью приборов врачи смогут отслеживать давление у своих пациентов удаленно.

"Пациенты смогут бесплатно на период лечения получать приборы для измерения давления со встроенным "умным мониторингом", который будет сопровождаться персональным врачом. В случае необходимости доктор выйдет с пациентом на связь"

– Минздрав

Кроме того, благодаря умным приборам специалисты смогут каждый день отслеживать состояние пациентов и, если понадобится, вносить коррективы в лечение.