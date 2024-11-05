Штормовой ветер закрыл школы в одном из районов Ставрополья

Дети не пойдут завтра в школы в Шпаковском районе Ставрополья, предупредил его глава Игорь Серов.
По его словам, занятия отменяются из-за сильного ветра: чтобы не получить травмы, детям лучше остаться дома.
"Детские сады и учреждения дополнительного образования продолжат работу, приводить или не приводить туда детей – самостоятельное решение родителей"
– Серов
Штормовое предупреждению по ветру будет действовать в крае завтра и до обеда послезавтра. Сегодня в некоторых точках Ставрополья сила ветра достигала 30 м/с.
Ситуацию прокомментировал и глава региона Владимир Владимиров, у которого сегодня состоялась прямая линия. Он рассказал, что сильный ветер нанес тот или иной ущерб в 17 населенных пунктах. В том числе стихия срывала крыши, обрушивала деревья и повреждала ЛЭП.
В Предгорном районе в пяти населенных пунктах пропал свет, рассказал его глава Николай Бондаренко. Однако на данный момент специалисты уже починили сломанное ветром.