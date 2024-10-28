Сильный ветер в Махачкале травмировал женщину

В столице Дагестана на женщину упала фанера из-за порывистого ветра. В результате происшествия она сломала несколько костей и была доставлена в больницу.

Женщина из дагестанской столицы получила несколько переломов из-за падения на нее фанеры. Конструкцию уронил сильный ветер, рассказали в мэрии Махачкалы.

«Во время пути на работу на 66-летнего педагога упала фанера. У женщины множественные переломы»

- мэрия Махачкалы

В больницу к пострадавшей с визитом приехал глава города Юсуп Умавов.

© Фото: телеграм-канал администрации Махачкалы

Напомним, что на всей территории Дагестана объявлено штурмовое предупреждения. Ранее из-за разбушевавшейся стихии подачи электричества лишились около 90 тыс местных жителей, включая население Махачкалы и Каспийска. На данный момент с аварией смогли частично справиться специалисты.