Вестник Кавказа

Сильный ветер в Махачкале травмировал женщину

Сильный ветер в Махачкале травмировал женщину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана на женщину упала фанера из-за порывистого ветра. В результате происшествия она сломала несколько костей и была доставлена в больницу.

Женщина из дагестанской столицы получила несколько переломов из-за падения на нее фанеры. Конструкцию уронил сильный ветер, рассказали в мэрии Махачкалы.

«Во время пути на работу на 66-летнего педагога упала фанера. У женщины множественные переломы»

- мэрия Махачкалы

В больницу к пострадавшей с визитом приехал глава города Юсуп Умавов.

© Фото: телеграм-канал администрации Махачкалы

Напомним, что на всей территории Дагестана объявлено штурмовое предупреждения. Ранее из-за разбушевавшейся стихии подачи электричества лишились около 90 тыс местных жителей, включая население Махачкалы и Каспийска. На данный момент с аварией смогли частично справиться специалисты.

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