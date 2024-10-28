Вестник Кавказа

Непогода в Дагестане не помешала отдыху туристов

Джума-мечеть г. Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
Туристы в Дагестане продолжают отдыхать, никаких жалоб от них не поступало. Сегодня в республике бушует непогода, которая стала причиной частичного отключения электричества.

Жалоб от отдыхающих в Дагестане в связи с непогодой не поступало, сообщают сегодня туроператоры.

"Туроператоры пока не получали жалоб от туристов в связи с непогодой в Дагестане. Такой информацией поделились представители двух крупных компаний"

– АТОР

В республике действует штормовое предупреждение, сильный ветер привел к отключению электричества в ряде населенных пунктов, включая Махачкалу и Каспийск - всего затронуто около 90 тыс человек. На данный момент подача электроэнергии отчасти восстановлена.

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