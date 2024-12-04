Вестник Кавказа

Чайный домик создали на Цей-Лоамском перевале в Ингушетии

Чайный домик создали на Цей-Лоамском перевале в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии продолжают развивать туризм в Джейрахском районе. Там отрыли чайную, где путешественники смогут попробовать горячий напиток из местных трав и горный мед.

В Джейрахском районе Ингушетии создали локацию, где туристы будут иметь возможность попробовать чай из местных трав с натуральным медом, добытым в горах, рассказали в республиканском комитете по туризму.

«В горах открылся первый чайный домик. Объект, который станет точкой притяжения туристов, расположился в самой живописной части района - на перевале Цей-Лоам»

- комитет по туризму Ингушетии

Путешественникам также предоставят возможность приобрести продукцию местных сборщиков трав, ремесленников и пчеловодов.

Ожидается, что новая достопримечательность будет местом притяжения не только для российских туристов, но и зарубежных.

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