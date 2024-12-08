Дональд Трамп окончательно победил в США

В Техасе завершилось голосование коллегии выборщиков, где победа Дональда Трампа на выборах президента США окончательно утвердилась в рамках законодательства. В итоге, новоизбранный лидер набрал 312 голосов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп окончательно утвердил победу на выборах, так как набрал необходимое число голосов выборщиков, передали СМИ.

Накануне состоялось голосование коллегии из 538 выборщиков в Техасе. Окончательный результат совпал с итогами голосования, и Трамп подтвердил победу на президентских выборах в рамках закона. Согласно ему, выборщики могли не учитывать выбор избирателей и забрать у Трампа победу.

Таким образом, Дональд Трамп набрал 312 голосов, а его оппонентка Камала Харрис получила всего 226. Для избрания необходимо получить 270 голосов.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года.