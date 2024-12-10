Вестник Кавказа

Анкара опровергла причастность к смене власти в Сирии

Анкара опровергла причастность к смене власти в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правящей партии Турции опровергли информацию о возможном участии Анкары в перевороте в Дамаске.

Турция не стоит за государственным переворотом в Сирии, Анкара не оказывала поддержку движению "Хайат Тахрир аш-Шам" ( запрещенная в России организация). Об этом поведал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик турецким СМИ. 

 "Утверждается, что Турция поддерживала ХТШ и дала команду на проведение этих атак. Все это не соответствует действительности"

– Омер Челик 

Политик подчеркнул, что Турция с самого начала была против силового сценария разрешения сирийского конфликта, однако миротворческая позиция республики не была услышана Дамаском в тот момент. 

Челик отметил, что Турция еще во время эскалации событий в арабский республике наладила взаимодействие с оппозиционными кругами в Сирии.  

По словам политика, Анкара надеется, что новая власть в Дамаске будет представлять все слои общества. 

"Мы хотим, чтобы в Сирии было создано инклюзивное правительство, в котором будут представлены все слои сирийского народа. Мы хотим, чтобы Сирия была унитарным государством"

– Омер Челик

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