Анкара опровергла причастность к смене власти в Сирии

В правящей партии Турции опровергли информацию о возможном участии Анкары в перевороте в Дамаске.

Турция не стоит за государственным переворотом в Сирии, Анкара не оказывала поддержку движению "Хайат Тахрир аш-Шам" ( запрещенная в России организация). Об этом поведал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик турецким СМИ.

"Утверждается, что Турция поддерживала ХТШ и дала команду на проведение этих атак. Все это не соответствует действительности"

– Омер Челик

Политик подчеркнул, что Турция с самого начала была против силового сценария разрешения сирийского конфликта, однако миротворческая позиция республики не была услышана Дамаском в тот момент.

Челик отметил, что Турция еще во время эскалации событий в арабский республике наладила взаимодействие с оппозиционными кругами в Сирии.

По словам политика, Анкара надеется, что новая власть в Дамаске будет представлять все слои общества.

"Мы хотим, чтобы в Сирии было создано инклюзивное правительство, в котором будут представлены все слои сирийского народа. Мы хотим, чтобы Сирия была унитарным государством"

– Омер Челик