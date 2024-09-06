Вестник Кавказа

Мобильного интернета не будет чаще в Крыму

Мобильного интернета не будет чаще в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проблемы с мобильным интернетом, причем не только ночью, но и днем, ожидаются в Крыму. Перебои будут касаться только его – интернет по кабелю, мобильная связь и WiFi будут работать без ограничений.

Жители Крыма и туристы теперь могут столкнуться с отсутствием мобильного интернета не только ночью, но и в дневное время. Соответствующее предупреждение распространил республиканский Мининформ.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения не коснутся ни WiFi, ни сотовой связи, так что звонки и смс-сообщения будут по-прежнему доступны.

Что касается кабельных соединений, то у всех провайдеров они также будут работать без каких-либо проблем и в жилых домах, и в офисных зданиях.

"Это касается любых операторов полуострова, материка и исторических регионов"

– министерство

В ведомстве уточнили, что отключения будут производиться в целях безопасности населения.

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